Максим Галкин* разругался с близким человеком Аллы Пугачевой и лишил его работы

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад она перебралась в Израиль и, кажется, о возвращении в нашу страну не думает. Об этом говорит то, что артистка избавляется от имущества в России. К слову, исполнительница хита «Арлекино» остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Коллеги знаменитости нередко решаются прокомментировать ее судьбу. На этот раз о певице высказалась ее домработница в эфире шоу «Основано на реальных событиях».

В новом интервью Дороднова сообщила о напряженных отношениях с супругом Пугачевой. По словам женщины, юморист лишил ее работы, самостоятельно занимаясь домашними делами. Он мыл посуду, убирался, а свою избранницу просил приготовить обеды и ужины. Вот почему спустя время артистка отказалась от услуг Людмилы. На это повлияло и то, что звездное семейство переехало в замок в Грязи и для нового дома подбором персонала занимался сам возлюбленный Пугачевой.

К слову, высказывание Дородновой подтвердил и композитор Левшин. По мнению мужчины, Людмила не вписалась в семью певицы.

«Совершенно человек ей непонятный, знающий французский язык, из очень серьезной семьи», — высказался композитор.

Ранее певец Юлиан рассказал, как Алла Пугачева предала тяжелобольного Зайцева. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ