Комик Максим Галкин* сообщил, что мошенники распространяют рекламу от его имени

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил о мошенниках, который распространяют фейковую рекламу от его имени. Мужчина вышел на связь в соцсетях и обратился к подписчикам.

После отъезда из России комик продолжает активно вести личный микроблог. На днях он пожаловался на действия мошенников и предупредил поклонников о том, что злоумышленники хотят на них заработать. По его словам, они распространяют от его имени фейковую рекламу. Там говорится о легких заработках.

«Я ничего не рекламирую сейчас! Вся инфа только в этом аккаунте!» — заявил Галкин*.

Напомним, что юморист эмигрировал не один, а с женой Аллой Пугачевой и детьми – Лизой и Гарри. Максим* несколько раз пытался оспорить статус иноагента, но ему отказали.

Ранее бизнесмен Матус рассказал, почему комик живет вместе с Аллой Пугачевой. Он убежден, что мужчина даже не посмотрел бы на женщину такого возраста, если бы не ее капиталы и связи.

*Признан иностранным агентом на территории России