Максим Галкин* рассказал, что делает ночью в немецком лесу

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) снял видео в немецком лесу. Артист приехал в Германию, где провел детство.

«Я уже в настоящем немецком лесу… Обожаю приезжать в Германию. Может, потому что жил здесь в раннем детстве», - поделился Галкин*.

В зарубежной стране юморист планирует дать 13 концертов. По его словам, одни из первых гастролей тоже прошли в Германии. Однако дату своего первого выступления там артист с трудом вспомнил – предположительно, оно прошло в декабре 2001 года.

«Регулярно с тех пор приезжаю», — поделился артист.

Ранее в апреле жена Галкина* - певица Алла Пугачева – отметила день рождения. Юморист по просьбе подписчиков выложил фото супруги на следующий день после праздника. Артистка сияла в важный день – позировала с дочерью в коротком платье и цветных колготках, а на некоторых фото была запечатлена «в греческом танце».

*признан иноагентом на территории РФ