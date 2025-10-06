Максим Галкин* прогулялся по Кипру с Аллой Пугачевой не отрываясь от телефона

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) прогулялся по Кипру с Аллой Пугачевой не отрываясь от телефона. Об этом стало известно из соцсетей.

В анонимных Telegram-каналах появилось свежее видео с Аллой Пугачевой из Кипра. На кадрах видно, как певица прогуливается под руку вместе с мужем. В какой-то момент к ней подходят поклонники, которые что-то говорят знаменитости.

В этот момент Галкин* разговаривает по телефону. Даже когда к Пугачевой подошли фанаты, он не оторвался от важного разговора.

Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева переехали на Кипр из Израиля осенью 2022 года. Журналисты сообщали, что супруги живут в роскошном особняке у моря, стоимостью 350 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева сохраняет права на 166 песен и зарабатывает на них деньги в России.

*признан иноагентом на территории РФ.