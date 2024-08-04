Максим Галкин* прилюдно унизил Аллу Пугачеву в Юрмале из-за зонта

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поругался с Аллой Пугачевой из-за зонта в Юрмале. Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты отыскали в Сети видео, на котором, как утверждается, запечатлена перепалка между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. Судя по кадрам, все произошло во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Сообщается, что юморист открыл зонтик из-за дождя, взял под руку Пугачеву и начал пробираться в зал. Однако в какой-то момент Примадонна сделала мужу замечание и попросила, чтобы тот подвинул зонтик ближе к ней из-за капающего дождя.

Однако Галкин* неожиданно огрызнулся в адрес супруги.

«У тебя шляпа, а у меня нет. А мне выходить на сцену», — бросил в сторону жены он.

Пугачева не нашла, что ответить мужу.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева планирует вернуться в Москву до конца лета.

*признан иноагентом на территории РФ