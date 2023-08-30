Максим Галкин* пожаловался на отмену выступлений: спасти ситуацию не может даже Пугачева

Артист эстрады Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался, что его выступления в Казахстане отменяют. Об этом он рассказал подписчикам в микроблоге.

Шоумен уже долгое время живет за границей и зарабатывает на жизнь гастролями по всему миру. Отчеты с концертов он выставляет в своих соцсетях. Недавно Галкин* снова вышел на связь, только не с радостной новостью, а с жалобой.

«Я и мои организаторы уже несколько месяцев бьемся за проведение концертов в Астане и Алма-Ате. Поначалу все было прекрасно, начали продаваться билеты. Все замечательно. А потом пошло-поехало, какие-то причины, препоны», – поделился артист.

В этом случае даже Примадонна никак не может помочь своему мужу. Однако Максим Галкин* все же надеется, что решит все проблемы и встретится с фанатами из Казахстана.

«Я обязательно когда-нибудь приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз», – добавил он.

Ранее мы писали, что директор Аллы Пугачевой заговорила о ее возвращении в Россию.

*признан иноагентом на территории РФ