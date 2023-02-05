18:53, 05 февраля 2023
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Максим Галкин* покинул Аллу Пугачеву в важный момент
Алла Пугачева оказалась брошенный в важный день.
Фото: freepik
Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и детьми испытывает сложности в другой стране — Израиле. «Масла в огонь подливает» ещё и супруг.
Оказалось, что Галкин* не встретит 14 февраля с любимой женщиной. В День всех влюбленных артист будет на гастролях.
О концертах в Турции, а именно в Стамбуле, Галкин* активно вещает в соцсетях. Поклонники ждут с нетерпением, однако некоторые пожалели брошенную Пугачеву.
- решением Минюста РФ признан иностранным агентом.
Ранее мы рассказывали, позволит ли Пугачева снимать клип в своем особняке.
Источник фото:freepik
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: