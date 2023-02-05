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18:53, 05 февраля 2023
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Максим Галкин* покинул Аллу Пугачеву в важный момент

Алла Пугачева оказалась брошенный в важный день.

Фото: freepik

Фото: freepik

Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и детьми испытывает сложности в другой стране — Израиле. «Масла в огонь подливает» ещё и супруг.

Оказалось, что Галкин* не встретит 14 февраля с любимой женщиной. В День всех влюбленных артист будет на гастролях.

О концертах в Турции, а именно в Стамбуле, Галкин* активно вещает в соцсетях. Поклонники ждут с нетерпением, однако некоторые пожалели брошенную Пугачеву.

  • решением Минюста РФ признан иностранным агентом.

Ранее мы рассказывали, позволит ли Пугачева снимать клип в своем особняке.

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