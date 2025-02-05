Максим Галкин* показал 75-летнюю Аллу Пугачеву в обтягивающих кожаных штанах

Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) вернулся к жене с гастролей и сразу же сообщил об этом в соцсетях. Он опубликовал новое фото певицы Аллы Пугачевой, на котором она позировала в кожаных штанах.

Несмотря на то, что артистке уже 75 лет, отказываться от коротких юбок, шорт и обтягивающих брюк она не спешит. Вот и для встречи с мужем, который сейчас вынужден постоянно кататься по миру с концертами, чтобы зарабатывать деньги, Примадонна выбрала черный наряд, который подчеркивал ее фигуру. Кроме кожаных штанов, на ней была черная накидка, которую она распахнула, увидев супруга.

В комментариях пользователи обратили внимание, что на кадре у Пугачевой вновь «замылено» лицо. Многие предполагают, что таким явным фотошопом муж пытается «молодить» Аллу Борисовну. Впрочем, некоторые также отмечают, что лицо вокалистки изменилось до неузнаваемости из-за пластики и косметологических процедур.