Максим Галкин* поделился праздничным фото Пугачевой с подросшей дочерью

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился праздничным фото Пугачевой с подросшей дочерью. Об этом стало известно из соцсетей.

Юморист Максим Галкин* выложил в блоге фотографию Аллы Пугачевой, которая с улыбкой позирует на фоне новогодней елки вместе с дочерью Лизой. Заметно, что девочка взрослеет не по годам и уже чем-то напоминает знаменитую маму. При этом на заднем фоне виднеется зелень, а сама елка установлена на террасе. Вероятно, снимок сделан в Израиле или на Кипре, где неоднократно замечали семью знаменитостей.

«Предновогоднее настроение», — подписал снимок юморист.

В комментариях поклонники принялись поздравлять Пугачеву и Галкина* с Новым годом и Рождеством: «Здоровья, благополучия, радости и мира! Будьте счастливы!», «Невозможно быть такой красивой! Обожаемая Вы наша!».

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* с растрепанными волосами сделал заявление на иврите.

*признан иноагентом на территории РФ.