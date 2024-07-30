Максим Галкин* обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Юморист Максим Галкин* снова пытается оспорить статус иноагента в суде — ранее он несколько раз пытался добиться исключения из перечня Минюста, однако Замоскворецкий суд Москвы, а позже Второй кассационный суд отказывали ему в удовлетворении исковых требований.

На этот раз Галкин* подал заявление в Верховный суд России. В пресс-службе учреждения сообщили, что дата заседания еще не определена.

Как заявляла адвокат артиста, Екатерина Зубань, его подзащитный не занимался политической деятельностью и не получал за это ни финансовой, ни какой-либо другой помощи от зарубежных стран.

Напомним, в середине 2022 года Максим Галкин* покинул Россию вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. Артист живет в Израиле.

Ранее мы писали о том, что юморист Максим Галкин* спел на украинском языке на фестивале в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ.