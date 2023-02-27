Максим Галкин* немедленно ответил женщине, которую очень разочаровал своей жизнью

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал фрагмент концерта певицы Лаймы Вайкуле в Израиле и поблагодарил артистку за выступление. Публикацию прокомментировала женщина, которая заявила, что «очень разочарована» жизнью пародиста.

Дама написала: «Максим, твоя жизнь никому не интересна. Ты очень нас разочаровал».

Галкин* немедленно отреагировал на это сообщение. Он ответил подписчице: «Так бывает, главное, чтобы вас не разочаровала ваша собственная жизнь».

Также шоумен поразмышлял, что жизнь публичного человека – «факультативная» вещь, и прожить без этого интереса можно.

Ранее сообщалось, что рядом с Галкиным* на концерте Вайкуле в Тель-Авиве в первом ряду сидела певица Алла Пугачева. Примадонна встала лишь однажды, чтобы вручить подруге цветы. При этом певица еле поднялась с места, ее поддерживал муж.