Максим Галкин* не смог пройти мимо открытия памятника покойному Юдашкину

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поддержал слова Игоря Крутого о памятнике модельеру Валентину Юдашкину. Композитор показал кадры с кладбища через год после смерти друга.

В прошлую субботу, 15 июня коллеги, друзья и родные кутюрье собрались на кладбище, чтобы почтить его память. В этот день состоялось открытие памятника, который произвел на присутствующих впечатление. А композитор Игорь Крутой опубликовал в соцсетях видео, на котором показал могилу друга. Он посвятил ему публикацию.

«В минувшую субботу на Троекуровском кладбище в присутствии семьи и друзей был открыт памятник (работа прекрасного скульптора Андрея Ковальчука) замечательному художнику и очень достойному Человеку Валентину Юдашкину! Покойся с миром, дорогой наш Друг…» — написал мужчина.

Пользователи Сети заметили, что его пост в личном микроблоге поддержал уехавший из России Максим Галкин*. Комментарий он оставлять не стал, но не смог пройти мимо публикации.