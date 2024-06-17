НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июня 2024, 18:30
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Максим Галкин* не смог пройти мимо открытия памятника покойному Юдашкину

Шоумен Максим Галкин* поддержал слова Игоря Крутого о памятнике Юдашкину.
Максим Галкин* не смог пройти мимо открытия памятника покойному Юдашкину

© Starface.ru

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поддержал слова Игоря Крутого о памятнике модельеру Валентину Юдашкину. Композитор показал кадры с кладбища через год после смерти друга.

В прошлую субботу, 15 июня коллеги, друзья и родные кутюрье собрались на кладбище, чтобы почтить его память. В этот день состоялось открытие памятника, который произвел на присутствующих впечатление. А композитор Игорь Крутой опубликовал в соцсетях видео, на котором показал могилу друга. Он посвятил ему публикацию.

«В минувшую субботу на Троекуровском кладбище в присутствии семьи и друзей был открыт памятник (работа прекрасного скульптора Андрея Ковальчука) замечательному художнику и очень достойному Человеку Валентину Юдашкину! Покойся с миром, дорогой наш Друг…» — написал мужчина.

Пользователи Сети заметили, что его пост в личном микроблоге поддержал уехавший из России Максим Галкин*. Комментарий он оставлять не стал, но не смог пройти мимо публикации.

Максим Галкин* не смог пройти мимо открытия памятника покойному Юдашкину

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Валентин Юдашкин ушел из жизни в мае прошлого года. Он долгое время боролся с серьезной болезнью – раком, но держался мужественно и не жаловался на жизнь. Кутюрье до последнего выходил в свет и путешествовал.

Ранее мы писали о том, что раскрыта стоимость имущества брата Максима Галкина*, подозреваемого в сокрытии израильского гражданства.

*(признан иноагентом на территории РФ)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Валентин Юдашкин
смерть
памятники
Игорь Крутой
Максим Галкин