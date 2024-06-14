Элитная квартира, коттедж и пять земельных участков: раскрыта стоимость имущества брата Максима Галкина*

Старшему брату Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) Дмитрию, подозреваемого в сокрытии израильского гражданства, принадлежит квартира, пять земельных участков, два автомобиля Mersedes и американский байк. Общая стоимость имущества составляет 1,3 млрд рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 59-летний Дмитрий Галкин владеет квартирой в Москве в районе Черемушек. Ее площадь составляет 103,6 кв. метров, а стоимость — примерно 44,3 млн рублей. Также предпринимателю принадлежит пять участков в Новой Москве общей площадью в 80 соток. На одном из них расположен коттедж площадью в 590 кв. метров. Общая стоимость владений достигает 1,3 млрд рублей.

Помимо этого, в собственности у Галкина-старшего американский байк Harley Davidson и два автомобиля Mersedes — S-Class 450 4Матiс и Gls 400 D 4Matic.

У брата юмориста также есть недвижимость в Израиле: дом в элитном районе израильского города Кесария стоимостью около $ 6 млн. Именно там живет Максим Галкин* с Аллой Пугачевой и детьми после отъезда из России.

Напомним, в доме шоумена на Рублевки прошли обыски. Предприниматель не счел нужным сообщить в миграционную службу о наличии у него израильского паспорта. Именно поэтому к нему нагрянули силовики. Оказалось, что у него есть двойное гражданство, как и у брата.

*(признан иноагентом на территории РФ)