Максим Галкин* назвал «гениальной операцией» подрыв пейджеров в Ливане

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) внезапно высказался о ситуации в Ливане, где в результате массового взрыва пейджеров пострадали несколько тысяч человек. Муж певицы Аллы Пугачевой назвал произошедшее «гениальной операцией» Израиля.

«Друзья, мы все были свидетелями гениальной операции спецслужб Израиля, но до полной победы нам над терроризмом, к сожалению, еще далеко», — заявил Галкин* в своем блоге.

Он призвал своих поклонников поддержать ЦАХАЛ материально, заверив, что собранные средства пойдут исключительно на гуманитарные нужды израильских солдат.

Ранее сообщалось, что взрывы электронных устройств продолжают сотрясать Ливан.17 сентября у членов «Хезболлы» сдетонировали пейджеры, а 18 сентября начала самоуничтожаться другая техника.

*Признан иностранным агентом на территории России