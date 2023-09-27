Интерес угас: гонорары Максима Галкина* за границей упали в несколько раз

Гонорары юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) за рубежом упали в три раза, об этом сообщает kp.ru.

Еще в 2022 году Галкин* отменил все предстоящие выступления в России и уехал вместе с семьей в Израиль. Там он регулярно выступает с юмористическими номерами, однако похвастаться былыми заработками он уже не может. По данным руководителя компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, гонорары супруга Пугачевой упали в три раза.

«Если раньше Максим беспроблемно получал свои 150 тысяч евро за выступление, то сейчас в лучшем случае — 50 тысяч евро. И это закономерно. В Европе даже самые именитые стендап-комики больше 25 тысяч евро за концерт не просят», — объяснил он.

С этим соглашаются и другие промоутеры. Так, Сергей Лавров заявил, что сначала на Галкина* ходили эмигрировавшие украинцы, «но теперь интерес угас».

При этом супруга юмориста, Алла Борисовна, сидит за границей без работы из-за высокого ценника за частные выступления, объяснил Морозов.

«Гонорар Пугачевой — 350 тысяч евро. Не каждый богач решится на такие траты, тем более в кризис», — рассказал промоутер.

Ранее мы писали о том, что изменившуюся Аллу Пугачеву в Израиле не узнают даже на кассах магазинов.

*признан иностранным агентом на территории России.