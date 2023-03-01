Максим Галкин* бросил ограбленную жену в Израиле и на месяц улетел в США

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) улетел в США. Там у шоумена состоится 21 концерт.

«Над океаном рассвет. Начинается мой тур по Соединенным Штатам Америки. Сначала буду в Далласе. Уже 3 марта концерт», - сказал Галкин*, находясь в Штатах.

График артиста расписан до 3 апреля – выступления запланированы практически ежедневно.

«21 концерт в США и затем 4 концерта в Канаде», - сообщил артист.

Галкин* показал подписчикам рассвет на берегу океана и произнес: «Боже, какая красота. Ну вот, смотрите. Красота – это я не про себя, про рассвет».

Примечательно, что юморист улетел из Израиля, где проживает с супругой Аллой Пугачевой и детьми, сразу после новости о ее ограблении. Сообщалось, что из дома Примадонны вынесли ценные вещи и украшения. Ущерб составил 38 млн рублей.