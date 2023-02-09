Максим Галкин* безразлично отнесся к смерти 16 тысяч человек при землетрясении в Турции

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) разрекламировал выступление в Турции, но никак не отреагировал на землетрясение, которое, по последним данным, унесло жизни 16 546 человек. Поклонники сделали вывод, что артиста ничего не интересует, кроме себя любимого.

Галкин*, никак не прокомментировав трагедию, с улыбкой произнес: «Скоро мой концерт». На поведение пародиста обратил внимание Пятый канал.

Выступление юмориста запланировано в Стамбуле, где нет разрушений.

Фанаты решили, что в артисте не осталось человеколюбия: он не выразил соболезнования и не написал слов сочувствия. Всё, что его беспокоит, это концерт 14 февраля.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, как выжила во время землетрясения в Турции.