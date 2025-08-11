НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 августа 2025, 17:46
1 мин.

Максим Фадеев выложил архивные кадры с женой в ее день рождения

Максим Фадеев выложил архивные кадры с женой в ее день рождения

© Starface.ru

Максим Фадеев выложил архивные кадры с женой в ее день рождения. Об этом стало известно из соцсетей.

Продюсер Максим Фадеев в день рождения супруги Натальи выложил видеоклип на песню «Танцуй на битом стекле». Он вспомнил, как познакомился с будущей женой.

«Это моя жена — 34 года назад я произнес эти слова, когда Наташа только вошла к нам на кастинг танцоров в клип. И с тех пор ни разу не усомнился в том, что сказал», — рассказал он.

Максим Фадеев выложил архивные кадры с женой в ее день рождения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фадеев признался жене в любви и заявил, что рад видеть архивные кадры, которые чудом удалось сохранить.

Напомним, 10 августа жене Максима Фадеева исполнилось 52 года. Вместе с супругом они воспитали сына Савву, который родился в 1997 году.

Ранее мы писали о том, что пропавшей со сцены Елене Темниковой мог «перекрыть кислород» Максим Фадеев.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Максим Фадеев
день рождения