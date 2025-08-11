Максим Фадеев выложил архивные кадры с женой в ее день рождения
© Starface.ru
Максим Фадеев выложил архивные кадры с женой в ее день рождения. Об этом стало известно из соцсетей.
Продюсер Максим Фадеев в день рождения супруги Натальи выложил видеоклип на песню «Танцуй на битом стекле». Он вспомнил, как познакомился с будущей женой.
«Это моя жена — 34 года назад я произнес эти слова, когда Наташа только вошла к нам на кастинг танцоров в клип. И с тех пор ни разу не усомнился в том, что сказал», — рассказал он.
Фадеев признался жене в любви и заявил, что рад видеть архивные кадры, которые чудом удалось сохранить.
Напомним, 10 августа жене Максима Фадеева исполнилось 52 года. Вместе с супругом они воспитали сына Савву, который родился в 1997 году.
