Максим Фадеев рассказал о своей новой фобии

Продюсер Максим Фадеев признался, что боится большого скопления людей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Продюсер и певец Максим Фадеев пришел на шоу Павла Воли. Он рассказал о предстоящем концерте в Парке Горького в Москве. По словам Фадеева, каждое выступление дается ему нелегко — все из-за фобии, которой страдает продюсер.

«На концертах мне специально выставляют свет, чтобы я не видел людей в зале. Если я увижу зрителей, мне может стать плохо, я забуду слова, могу запаниковать», — рассказал он.

Фадеев также боится открытых пространств — он признался, что даже сидя в студии у него учащается пульс.

Напомним, ранее Фадеев рассказывал, что практически полностью оглох на оба уха, однако спустя время произошло чудо и продюсер частично восстановил слух.

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