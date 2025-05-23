«Это была моя ошибка»: Максим Фадеев разочаровался в составе группы Serebro

Продюсер Максим Фадеев после перезапуска проекта Serebro в 2019 году признался, что разочаровался в составе нового коллектива. Он заявил, что допустил ошибку.

Речь идет о солистках Ирине Титовой, Елизавете Корниловой и Марьяне Кочуровой.

«Это была моя ошибка. Из всех них хочу отметить только Марьяну. Она пишет красивую музыку», - приводит слова Фадеева The Voice.

Он также не стал скрывать, что самой яркой участницей за всю историю группы стала Елена Темникова. Отметил продюсер и трудолюбие Ольги Серябкиной.

В 2024 году Фадеев вновь возродил группу. Новых участниц коллектива Максим Фадеев отбирал с помощью реалити-шоу.

Ранее Фадеев признался, что не видел смысла устраивать большой кастинг на роль солисток группы Serebro в 2014 году. Певиц он искал среди знакомых музыкантов, так как они должны быть не только талантливыми, но еще приличными и грамотными.