Максим Фадеев рассказал, что выступает в берушах из-за проблем со слухом. Об этом он заявил в «Шоу Воли».

Продюсер и музыкант Максим Фадеев признался, что до сих пор не полностью восстановил слух. О почти полной потере слуха Фадеев рассказывал еще 20 лет назад. Причиной этого послужила травма.

Однако сейчас одно ухо музыканта слышит на 40%, а другое — на 60%. Частичное восстановление слуха — заслуга китайских врачей, рассказал Фадеев.

«Почему я сижу в берушах и плохо вас слышу — потому что мне нельзя больше 70 дБ нагрузки на слуховой аппарат, потому что я могу потерять остальное», — заявил он.

По словам Фадеева, на концертах петь ему помогает специальная техника.

«Я, когда пою — ничего не слышу. Мне закладывают в уши специальные беруши — я не слышу ничего. Рядом стоит аппарат, который показывает темп. И таким образом я пою», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Максим Фадеев рассказал о своей новой фобии.