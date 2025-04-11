Максим Фадеев получил права на бренд «Глюкоза» после конфликта с Чистяковой-Ионовой

Участие певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой вызвало огромную волну негатива от ее бывшего продюсера Максима Фадеева. Добавило масла в огонь скандальное выступление артистки в Красноярске. Композитор пригрозил, что добьется для нее запрета на использование творческого псевдонима. Сегодня появилась информация, что Фадеев зарегистрировал в Роспатенте бренд «Глюкоза».

Фадеев сможет производить и продавать под этим брендом 3D-часы, устройства для видеозаписи и воспроизведения звука, авторучки, буклеты, книги, закладки для книг, карандаши, наклейки, открытки, пеналы, флаеры, одежду, головные, уборы и многое другое, сообщает Агентство «Москва».

Помимо этого, 56-летний продюсер вправе заключать коммерческие сделки для третьих лиц, арендовать площадки для размещения рекламы, организовывать выставки.

Фадеев сможет распоряжаться товарным знаком до 2034 года. Заявление на регистрацию бренда наставник «Голос. Дети» подал еще в октябре 2024 года.

Ранее продюсер объявил о перезапуске проекта «Глюкоза». В феврале 2025 года он говорил, что активно ищет солистку.