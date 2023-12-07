Катя Лель заявила, что не знает о доходах с песни «Мой мармеладный». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В последний месяц в соцсетях завирусился трек Кати Лель «Мой мармеладный». Хит нулевых добрался до западных тиктокеров, которые одевались под песню в шубы и шапки-ушанки. В результате песня Лель вошла в число лидеров чарта Viral 50 Spotify.

На красной дорожке премии «Звезды хайпа» у Лель поинтересовались, сколько денег она получила после взлета песни на первые строчки хит-парадов. Однако певица заявила, что она не знает об увеличении отчислений, потому что автором трека является Максим Фадеев.

«Я не знаю, это Макс Фадеев. У Кати Лель есть самое главное - это народное признание, любовь и искренность», - объяснила она.

Ранее мы писали о том, что 49-летняя певица Катя Лель сообщила, что она счастлива после развода с мужем. По словам певицы, она давала экс-супругу второй шанс, однако Игорь Кузнецов им не воспользовался.