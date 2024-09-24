Провел ночь с другой, пока жена рожала: Наталья Андрейченко поделилась жутким откровением о бывшем муже

Наталья Андрейченко была дважды в официальном браке. От первого супруга, композитора Максима Дунаевского, у актрисы родился сын Дмитрий. Звезда призналась, что в момент родов наследника бывший муж находился с любовницей.

На презентации своей автобиографии Андрейченко рассказала несколько фактов из личной жизни. Оказывается, в 1982 году, когда она поехала рожать сына, Дунаевский был вместе с моделью Ниной Спада. Впоследствии любовница забеременела и через девять месяцев родила дочь в Париже, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Из-за этих переживаний Андрейченко похудела, хотя ранее всегда была в теле. Но Наталья не держит зла на бывшего супруга и даже готова снова выйти за него замуж.

Интересна и история знакомства звезды с композитором. В тот момент 24-летняя актриса была влюблена в Карена Шахназарова, который ответил ей взаимностью. Однако он отправился писать сценарий фильма «Мы из джаза» и даже не звонил возлюбленной. Наталья переживала и подумала, что Шахназаров ее разлюбил. Встреча с Дунаевским резко все изменила, и внезапно кинорежиссер позвонил Андрейченко, но трубку уже взял Максим.

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