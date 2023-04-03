МакSим беременна: фанаты певицы уверены, что их кумир скрывает ребёнка
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@Андрей Титов»
Фанаты певицы Максим уверены: их кумир беременна.
На своем шоу в городе Тверь, певица засветила заметно округлившийся животик, который, по мнению некоторых подписчиков, скрывать уже просто глупо.
Не помогают, а скорее даже мешают маскировке и нарочито широкие наряды, с недавних пор так полюбившиеся певице.
Официально информация о беременности Максим не подвержена и всё ещё считается слухом, однако, в последние месяцы Марина Абросимова, действительно, сильно изменилась.
Артистка прибавила в весе, лицо её пополнело, даже ноги стали заметно крупнее. Кроме того, зрителей не на шутку волнует и общее состояние здоровья звезды: Максим с трудом передвигается по сцене, сбивается с ритма, говорит неразборчиво.
Напомним, ранее мы писали, как знаменитость вынуждена была покинуть один из концертов.