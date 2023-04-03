МакSим беременна: фанаты певицы уверены, что их кумир скрывает ребёнка

Фанаты певицы Максим уверены: их кумир беременна.

На своем шоу в городе Тверь, певица засветила заметно округлившийся животик, который, по мнению некоторых подписчиков, скрывать уже просто глупо.

Не помогают, а скорее даже мешают маскировке и нарочито широкие наряды, с недавних пор так полюбившиеся певице.

Официально информация о беременности Максим не подвержена и всё ещё считается слухом, однако, в последние месяцы Марина Абросимова, действительно, сильно изменилась.

Артистка прибавила в весе, лицо её пополнело, даже ноги стали заметно крупнее. Кроме того, зрителей не на шутку волнует и общее состояние здоровья звезды: Максим с трудом передвигается по сцене, сбивается с ритма, говорит неразборчиво.

Напомним, ранее мы писали, как знаменитость вынуждена была покинуть один из концертов.