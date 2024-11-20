Максим Аверин заявил, что ему не тяжело переходить из одного театра в другой. Об этом сообщает mk.ru.

Звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин летом 2024 года покинул Театр Сатиры и перешел в «Ленком» Марка Захарова. По словам актера, особых сложностей в связи с переходом на новую площадку он не испытал.

«Потому что я давно уже начал играть в „Ленкоме“. Конечно, приходишь в новый коллектив, естественно, другие люди, другие законы, другой монастырь. Со своим уставом, конечно, уже не пойдешь», — заявил он.

Напомним, Максим Аверин является заслуженным артистом России. На протяжении восемнадцати лет он работал в труппе Российского государственного театра «Сатирикон», после чего в 2018 году перешел в Театр Сатиры. На счету Аверина десятки ролей в театре и кино.

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