Максакова* набросилась на Васильеву и заявила, что она подтяжкой «натянула щеки до ушей»

Недавно Татьяна Васильева дала новое интервью, в котором раскритиковала многих отечественных звезд, которые предпочли уехать из страны. Причем досталось и не только им. Так, актриса весьма нелестно высказалась о Ксении Собчак, назвав ее ведьмой. Беседа с Вячеславом Манучаровым быстро разлетелась на цитаты по всем СМИ, и теперь откровения артистки активно обсуждают в Сети.

На слова Васильевой уже отвечали Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) и Собчак. Теперь же отреагировать решила и Мария Максакова*(Признана иноагентом на территории РФ). Она прошлась по внешности пожилой актрисы и подметила, что она часто прибегает к пластической хирургии, которая негативно сказывается на ее умственных способностях.

«Жадная до гонораров, вспоминающая небылицы… Потерявшая в том числе и совесть, когда ей сделали последнюю подтяжку, которую она решила выгулять на этом омерзительном шоу и продемонстрировать, что можно до ушей натянуть щеки. Похоже, что с кусками лишней кожи отрезали и остатки совести», - заявила Максакова*.

Досталось и собеседнику Васильевой. Певица вспомнила, что Манучаров делал пересадку волос и отметила, что, возможно, материал брали из лобковой части. «Похоже, что еще и филейный жир заполнил пустоты», - заключила артистка.

Ранее 76-летняя Татьяна Григорьевна похвасталась, что получила предложение руки и сердца от молодого поклонника.

*(Признан иноагентом на территории РФ)