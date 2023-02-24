Махал руками, кричал и матерился: сына Талькова задержали в центре Москвы за провоз наркотиков

41-летнего сына Игоря Талькова задержали в центре Москвы. «Мерседес» музыканта остановили ночью в столице, когда в салоне находился он вместе с супругой. Сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, есть ли у него в автомобиле запрещенные вещества, и артист без колебаний ответил, что везет гашиш. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.

Игорь вел себя весьма агрессивно. Он был враждебен с полицейскими, кричал и матерился. При этом он размахивал наркотиками прямо перед правоохранителями. При задержании его пришлось заковать в наручники, а пакетик с зелено-коричневой смесью изъять. Содержимое отправлено на экспертизу.

Сообщается, что на артиста заведены административные дела за «потребление наркотических средств в общественных местах» и «потребление наркотических веществ».

Отметим, что Игорь Тальков довольно часто попадает в скандалы. Его уже несколько раз лишали водительских прав, ловили за ездой в нетрезвом виде и выгоняли с бортов самолетов за дебош.

Ранее стало известно о том, что академия Евгения Плющенко подала жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко.