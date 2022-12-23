Макеева бросила отпуск в Египте и поехала в Донбасс отмечать день рождения

Актриса Анастасия Макеева отпраздновала день рождения в Луганске. Ради этого она бросила отпуск в Египте, где изначально планировался праздник.

На курорте Макеева с мужем пробыла 3 дня. «Снова Родина призвала», - объяснила она выбор локации для дня рождения.

«И может даже было бы банально отметить свой день рождения на море так делают многие, а вот отработать 5 часовой концерт и в городе-Герое, встретить свои 41, это незабываемые ощущения» (орфография и пунктуация сохранены – прим.), - написала Макеева в соцсетях.

Актриса подчеркнула, что поездка была «не самой безопасной» и песни исполнялись в темноте.

Ранее ведущая Юлия Барановская рассказала, что чудом уцелела во время поездки в Донбасс. Отель, где она жила, был обстрелян.