Почему у одних людей всегда мечты сбываются, а у других нет: мнение эксперта
Почему у одних людей мечты сбываются, а у других нет? Готовы ли вы к исполнению своей мечты? Как мечтать правильно и причем здесь ответственность, дисциплина и концентрация? За разъяснением мы обратились к нашему эксперту, профессиональному тренеру, автору Марафона Желаний, Елене Блиновской.
Ваша мечта обязательно сбудется, если вы возьмете на себя ответственностью за свою жизнь. Вместе с тем, например, мой марафон крайне не рекомендуется людям, которые к нему не готовы. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Если у человека нет внутреннего отклика, значит, не будет и результата.
Если мечты не сбываются, возможно, человек не готов к их исполнению, боится этого, сам того не подозревая, или хочет на самом деле совсем другого. Многим людям так называемую «хотелку» отключают еще в детстве, а потом те же мамы удивляются, почему их повзрослевшие дети «лежат на диване и хотят только, чтобы от них отстали». Да и взрослым бывает очень сложно понять, какие же желания являются для них истинными, а не продиктованными социумом. На этом этапе некоторые даже бросают марафон: им страшно заглянуть внутрь себя и узнать о потаенных мечтах, прислушаться к себе и ответить на, казалось бы, простой вопрос: «А чего же я хочу в этой жизни?»
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Многие вместо этого занимаются «спасением утопающих», обманывая себя, что хотят «мира во всем мире», в то время как сами находятся по уши в болоте. Или, как вариант, желанию просто нужно время: глупо посадить зернышко и через полчаса ждать, что из него вырастет прекрасный цветок. Исполнение мечты — это чудо, но в первую очередь это еще и серьезная психологическая работа над собой, которая требует ответственности и дисциплины. Участники моих марафонов регулярно получают задания, которые нужно выполнять в определенный срок, и если человек не сделал этого, приходится прощаться.
Работа над желаниями требует полного вовлечения, иначе никаких перемен в жизни так и не произойдет. Вы сами увидите в процессе, как меняется жизнь. На марафонах мы проходим первый этап, изучаем базу, а только потом уже копаем глубже и работаем над скоростью исполнения, над своими внутренними страхами, болячками, убеждениями. Поэтому очень хорошо, что наши желания не исполняются моментально. Пока мы не знаем всей внутренней работы, истории и не избавляем себя от своих же негативных мыслей, которые притягивают не ту жизнь, о которой мы мечтаем. Безусловно, есть люди, которые умеют мечтать, и их желания сбываются, потому что они бессознательно используют правильный механизм. Но все равно такие люди идут на мой курс, чтобы обрести базу знаний, на которую можно опереться. Конечно, заботы и проблемы могут и дальше возникать в жизни, но участники моих марафонов учатся обращать их себе на пользу и за каждой такой сложностью видеть новую возможность, понимать, что порой это не внешние обстоятельства, а их внутреннее сопротивление.
Фото: Pexels.com
Важно загадывать желания по определенным правилам. Я не могу здесь сейчас сказать о них в двух словах, это глобальная тема, которой на марафоне мы посвящаем четыре недели. Но если говорить в общих чертах, то я против того, чтобы ограничивать Вселенную излишней конкретикой. Например, когда девушка загадывает себе мужчину с синими глазами, темными волосами и т.д. В конечном итоге, она может влюбиться в другого человека, и он будет гораздо круче того придуманного персонажа. Гораздо правильнее в формулировку своего желания включать ключевые моменты: достойный, свободный, идеально подходящий мне мужчина, с которым я буду счастлива. Тогда Вселенная подберет вам максимально подходящий вариант и в самые короткие сроки. Это очень важно помнить: чем меньше ограничений мы ставим нашим желаниям, тем больше возможности их реализации. Нельзя загадывать за кого-то.
Приведу пример из жизни: одна девушка была влюблена в коллегу и хотела проводить с ним как можно больше времени. В итоге они работали целый год в одном кабинете, но парой так и не стали. Желание девушки сбылось, но совершенно не в том контексте, на который она рассчитывала, и это не сделало ее счастливой. Очень важен внутренний посыл и благодатная почва для исполнения желания. А для этого, как я уже говорила, необходима большая и очень честная работа над собой. Это сложно, это далеко не всегда приятно, и порой вы можете открыть в себе что-то, о чем даже не подозревали. Но знайте, что ваша мечта обязательно сбудется, если вы возьмете на себя ответственностью за свою жизнь. Вместе с тем, мой марафон крайне не рекомендуется людям, которые к нему не готовы. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Если у человека нет внутреннего отклика, значит, не будет и результата. Решившись поучаствовать в марафоне, вы должны быть готовы к тому, что придется не только впитывать новые знания, но и применять их на практике. Проблема в том, что все мы хорошие теоретики, мы даже можем давать своим близким и знакомым полезные и реально работающие советы, но научиться правильно встроить их в собственную жизнь не так-то просто. Чаще всего достаточно просто начать делать. А некоторые, подписываясь на марафон, включают в своем воображении магическую Лену, которая вдруг все сделает за них. Это как купить абонемент в фитнес-зал и рассчитывать, что килограммы от этого уйдут. Помните, сделать свою жизнь счастливой и исполнить свои желания можете только вы сами.
Фото: Pexels.com
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