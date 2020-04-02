Почему у одних людей всегда мечты сбываются, а у других нет: мнение эксперта

Важно загадывать желания по определенным правилам. Я не могу здесь сейчас сказать о них в двух словах, это глобальная тема, которой на марафоне мы посвящаем четыре недели. Но если говорить в общих чертах, то я против того, чтобы ограничивать Вселенную излишней конкретикой. Например, когда девушка загадывает себе мужчину с синими глазами, темными волосами и т.д. В конечном итоге, она может влюбиться в другого человека, и он будет гораздо круче того придуманного персонажа. Гораздо правильнее в формулировку своего желания включать ключевые моменты: достойный, свободный, идеально подходящий мне мужчина, с которым я буду счастлива. Тогда Вселенная подберет вам максимально подходящий вариант и в самые короткие сроки. Это очень важно помнить: чем меньше ограничений мы ставим нашим желаниям, тем больше возможности их реализации. Нельзя загадывать за кого-то.

Приведу пример из жизни: одна девушка была влюблена в коллегу и хотела проводить с ним как можно больше времени. В итоге они работали целый год в одном кабинете, но парой так и не стали. Желание девушки сбылось, но совершенно не в том контексте, на который она рассчитывала, и это не сделало ее счастливой. Очень важен внутренний посыл и благодатная почва для исполнения желания. А для этого, как я уже говорила, необходима большая и очень честная работа над собой. Это сложно, это далеко не всегда приятно, и порой вы можете открыть в себе что-то, о чем даже не подозревали. Но знайте, что ваша мечта обязательно сбудется, если вы возьмете на себя ответственностью за свою жизнь. Вместе с тем, мой марафон крайне не рекомендуется людям, которые к нему не готовы. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Если у человека нет внутреннего отклика, значит, не будет и результата. Решившись поучаствовать в марафоне, вы должны быть готовы к тому, что придется не только впитывать новые знания, но и применять их на практике. Проблема в том, что все мы хорошие теоретики, мы даже можем давать своим близким и знакомым полезные и реально работающие советы, но научиться правильно встроить их в собственную жизнь не так-то просто. Чаще всего достаточно просто начать делать. А некоторые, подписываясь на марафон, включают в своем воображении магическую Лену, которая вдруг все сделает за них. Это как купить абонемент в фитнес-зал и рассчитывать, что килограммы от этого уйдут. Помните, сделать свою жизнь счастливой и исполнить свои желания можете только вы сами.