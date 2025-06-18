Макаревич* берется за любую работу и присматривает дом рядом с Пугачевой

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) присматривает дом рядом с Аллой Пугачевой на Кипре. Об этом сообщает Kp.ru.

71-летний певец проживает в Израиле и продолжает активно работать, чтобы содержать семью. В последние годы он выступает в барах, на частных мероприятиях и международных фестивалях, а также развивает винный бизнес за рубежом.

Макаревич* с женой Эйнат Кляйн, их сыном и тещей (переехавшей из Киева) живут в Нетании, в пятикомнатных апартаментах площадью более 100 кв. м. Жилой комплекс «Лагуна», где находится их квартира, относится к премиум-классу и расположен в 100 метрах от моря. При этом знаменитость уверяет, что имеет «скромное жилье».

Напомним, что в 2022 году мужчина окончательно перебрался в Израиль, где у него уже было жилье, купленное 10 лет назад. Ранее он заявлял о переезде на ПМЖ, но теперь, судя по всему, рассматривает варианты приобретения недвижимости на Кипре. Как отмечает источник, возможно, вблизи места проживания его давней знакомой Аллы Пугачевой.

После отъезда из России Макаревич* сосредоточился на зарубежных проектах. Вместе с женой он запустил продажу собственного вина через интернет-магазин с доставкой по Израилю и США. В планах — расширение бизнеса в Грузии и на Кипре.

Что касается музыкальной деятельности, то крупные концерты остались в прошлом. Сейчас артист выступает в небольших клубах, на курортах и частных мероприятиях. Летом он планирует гастролировать по средиземноморским локациям, включая Кипр, а осенью отправится с концертами в США.

Перед отъездом Андрей* оформил дарственную на свой подмосковный дом ценой от 150 млн рублей в пользу сестры, а московскую квартиру перераспределил между сыном и бывшей женой. Также у него есть апартаменты в Батуми (Грузия), а теперь он присматривает варианты на Кипре.

Ранее мы писали о том, что жена Макаревича* рассказала, как военные забрали ее автомобиль.

*признан иноагентом на территории РФ