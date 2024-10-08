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Опубликовано 08 октября 2024, 19:00
1 мин.

Группа «Би-2» отказалась от одноименного торгового знака

Группа «Би-2» отказалась от одноименного торгового знака

© Starface.ru

Группа «Би-2» отказалась от одноименного торгового знака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Члены группы «Би-2» после того, как уехали из России, переоформили одноименный торговый знак на Марию Крутову из Рязани. Журналисты отмечают, что у «Би-2» на момент отказа от прав еще действовала лицензия на знак, однако они все равно отказались от него.

Мария Крутова еще после задержания членов «Би-2» в Таиланде написала запрос в Роспатент. Женщина представляется как Мария Вьюгина и является пиар-менеджером коллектива.

Напомним, в мае 2023 года во время гастролей в США Егор Бортник* (признан иноагентом на территории РФ) осудил СВО и заявил, что больше не вернется в Россию.

Ранее мы писали о том, что сервис Spotify удалил хит группы «Би-2» из-за санкций ЕС против Юлии Чичериной.

*признан иноагентом на территории РФ.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Би-2
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