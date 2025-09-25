«Мафия работает»: актер Никита Джигурда объяснил, кто лишил его многомиллиардного наследства

Актер Никита Джигурда рассказал, как однажды «мафия» лишила его наследства. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Звездач» во время презентации проекта «Звезды в джунглях. Карибский сезон».

Речь идет о борьбе Никиты Джигурды за наследство его подруги, предпринимательницы Людмила Браташ, которая скончалась при загадочных обстоятельствах в 2016 году, через шесть лет их дружбы. Женщина завещала ему многомиллиардное завещание, но в суде его оспорила сестра женщины. Летом этого года Московский суд прекратил производство по иску актера.

При этом в смерти подруги Никита винит ее водителя. А наследства, по его словам, он лишился из-за оффшорных счетов.

«Когда пробили оффшорные острова — там бабки такие... Когда я узнал, что водитель скончался, я спрыгнул с этой ситуации. Мне и до этого угрожали, мне сказали и убрали его, а ты следующий. Мафия работает, отжимает, и это бизнес. И кто поперек становится — мертвец. А я живой», — заявил Джигурда.

