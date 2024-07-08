Мачеха публикует фото у моря: дочь Волочковой на неделю улетела из Москвы

Балерина Анастасия Волочкова сообщила о приезде дочери в гости. Также танцовщица рассказала, что Ариадна на неделю улетела на каникулы.

Об этом она сообщила в соцсетях.

«Когда приезжает любимая доченька Ариадна, это всегда позитивно и творчески проведенное время. Улетела на каникулы на недельку», - поделилась балерина, не уточнив, куда именно и с кем отправилась дочь.

Елена Николаева - мачеха Ариадны, жена ее отца Игоря Вдовина - сообщила, что семья отправилась на море.

«Раз в год мы всем огромным прирастающим табором выбираемся на море», - поделилась телеведущая.

Она рассказала, что был «очень длинный перелет, с задержками рейсов на несколько часов».

На опубликованных ею кадрах Ариадны нет. Также Николаева сообщила, что не взяла на отдых двухмесячного сына. Она считает: ребенку «не сильно важно на море или на Остоженке». При этом Елена позаботилась, чтобы на время отсутствия мальчику хватило молока.

Ранее Волочкова объяснила, почему не берет дочь на Мальдивы. Балерина заявляла, что Ариадна очень занята и предпочитает другой вид отдыха.