Мачеха Ольги Бузовой рассказала об отношениях с ней и заявила о недоверии певицы

Ольга Бузова считается самой популярной девушкой России. Особенно новый уровень медийности она приобрела после развода с Дмитрием Тарасовым. Певица неоднократно пыталась заново обрести женское счастье, но все, увы, безуспешно. Вот почему теперь она охотно говорит обо всем, кроме своей личной жизни. Однако на днях появилась информация, которая не может не заинтриговать пользователей Сети. Известно, что родители артистки давно в разводе. На шоу «Звезды сошлись» пришла мачеха Бузовой и откровенно рассказала об отношениях с падчерицей.

Как выяснилось, Ольга одобрила новый выбор отца. Знаменитость охотно общается с супругой родителя и даже преподносит ей дорогие подарки.

«Ольга молодец. Она очень заботится, об отце так вообще! На Новый год она организовала нам прекрасный праздник в хорошем ресторане», — высказалась женщина.

Однако недоверие у Бузовой к новому члену семьи все-таки присутствует. Оказывается, однажды певица оставила отцу и его супруге свою собаку, и, время, проведенное вместе с ними, явно не пошло животному на пользу.

«Мы ее раскормили. Она у нас стала толстая. Знаете, как ребенка отправляют к бабушке с дедушкой, и, когда родители за ним приезжают, оказывается, что он на 5 кг поправился», — резюмировала мачеха Бузовой.

Ранее пользователи Сети выразили беспокойство за феноменально похудевшую Ольгу. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Павел Воля высмеял Самойлову и Джигана и заявил, что светской львице нужен «не поющий, а пьющий» муж. Полное высказывание комика читайте в этой статье.