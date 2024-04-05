Мачеха актера Никиты Михайловского раскрыла, откуда взялись деньги на его лечение от рака

Мачеха актера Никиты Михайловского рассказала, что деньги на его лечение от лейкоза выделило Госкино. Правда, средства уже не пригодились, так как было уже слишком поздно.

Ирина Каверзина призналась, что рак у ее пасынка обнаружили не на ранней стадии, поэтому шансов на его выздоровление было немного. Тем не менее, Михайловскому назначили операцию по пересадке костного мозга в Лондоне. Стоила она немало, и у семьи не было возможности ее оплатить. Поэтому был объявлен сбор денег.

«Для контакта дали наш домашний телефон, и я отвечала на звонки. Почти ничего не собрали, деньги на лечение выделило Госкино», - поделилась мачеха Михайловского с NEWS.ru.

Когда Никита был готов к хирургическому вмешательству, он в сопровождении жены отправился в Великобританию. Но эта поездка стала для него последней. Уже за границей актеру стало намного хуже и вскоре он скончался. Домой его вернули в гробу. Напомним, что на тот момент Михайловскому было всего 27 лет.

Ранее появилась информация, что у актера Василия Ливанова обнаружили рак. После этого сам народный артист вышел на связь со СМИ и рассказал о своем состоянии.