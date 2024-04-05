Мачеха актера Никиты Михайловского раскрыла, откуда взялись деньги на его лечение от рака
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Мачеха актера Никиты Михайловского рассказала, что деньги на его лечение от лейкоза выделило Госкино. Правда, средства уже не пригодились, так как было уже слишком поздно.
Ирина Каверзина призналась, что рак у ее пасынка обнаружили не на ранней стадии, поэтому шансов на его выздоровление было немного. Тем не менее, Михайловскому назначили операцию по пересадке костного мозга в Лондоне. Стоила она немало, и у семьи не было возможности ее оплатить. Поэтому был объявлен сбор денег.
«Для контакта дали наш домашний телефон, и я отвечала на звонки. Почти ничего не собрали, деньги на лечение выделило Госкино», - поделилась мачеха Михайловского с NEWS.ru.
Когда Никита был готов к хирургическому вмешательству, он в сопровождении жены отправился в Великобританию. Но эта поездка стала для него последней. Уже за границей актеру стало намного хуже и вскоре он скончался. Домой его вернули в гробу. Напомним, что на тот момент Михайловскому было всего 27 лет.
Ранее появилась информация, что у актера Василия Ливанова обнаружили рак. После этого сам народный артист вышел на связь со СМИ и рассказал о своем состоянии.