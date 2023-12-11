78-летний певец Юрий Антонов отказался от участия в новогоднем концерте в Москве

Певец Юрий Антонов отказался от участия в новогоднем концерте в Москве, который пройдет 13 декабря в «Крокус Сити Холле». 78-летний артист борется с болезнью, из-за которой не может долго ходить.

«На Новый год не планирую выступать, вряд ли. У меня очень много съемок телевизионных. Я уже так устал, что концерты для меня не так важны», - сказал Антонов в комментарии порталу MSK1.RU.

Как пояснил певец, у него болит нога, поэтому в шоу «Дуэты» ему пришлось сидеть на стуле во время выступления с певицей Алсу.

«Во время выступления стоять было не трудно, а неудобно. Нога болит у человека, что уж поделать. Если я сел на стул, то это уже половина Антонова получается?» -задался вопросом исполнитель хита «Крыша дома твоего».

В 2021 году Антонов перенес операцию по замене сустава в ноге. Музыканта оперировали в частной клинике в Вене.

Ранее мы писали, что популярный организатор концертов и музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, кого он считает самым капризным артистом в российском шоу-бизнесе. Им оказался композитор, певец Юрий Антонов.