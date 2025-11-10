«Люся страдает по этому поводу»: в шоу-бизнесе рассказали о напряженных отношениях Киркорова и Чеботиной

Певица Люся Чеботина приревновала Филиппа Киркорова к Марго Овсянниковой. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

В окружении Киркорова рассказали про его напряженные отношения с Чеботиной. Якобы певица ревнует Филиппа к новой фаворитке Марго Овсянниковой. Люся, чтобы вернуть расположение, предлагала помощь с гардеробом дочки артиста. Однако, по словам инсайдеров, Киркоров отверг предложение.

«Люся сидит с такими грустными коровьими глазами, когда Филипп разговаривает с Марго. Она всячески старается доказать свою преданность, даже предлагала помочь Филиппу с гардеробом дочери, но он ее держит на расстоянии, это заискивание его немного смешит и раздражает», — пишет источник.

В окружении певца рассказали, что он по-разному воспринимает Овсянникову и Чеботину. Марго имеет связи, к ней хорошо относятся в компании — это и привлекает Филиппа.

«Марго другая, у нее есть деньги, она знает, чего хочет, в компании шутит и веселится, поэтому со стороны выглядит, будто Филиппу она больше нравится. Люся же все время страдает по этому поводу, даже пробовала немножко, по-женски, критиковать Марго, но Филипп это пресекал», — заявил инсайдер.

На данный момент Филипп не комментировал слухи о проблемах в отношениях с Люсей.

