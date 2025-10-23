«В умеренности кроется изящество»: стилист разобрала образ Чеботиной на концерте Резника и указала на ошибки

В одном из интервью певица объясняла, что такие открытые костюмы связаны с тем, что на сцене очень жарко. Вполне логично, но тогда можно было бы обратить внимание на более легкие, натуральные ткани. Например, образ из белой хлопковой рубашки вместе с драматичной макси-юбкой выглядел бы свежо, контрастно и не менее эффектно.

Но если рассмотреть не только концертные выходы и образы девушки, там тоже много открытого тела. Люся не стесняется демонстрировать свои достоинства. Она любит обтягивающие фасоны, драматичные образы, блестящие и кожаные фактуры, длину мини или высокие разрезы.

«Есть тонкий момент, за постоянной демонстрацией тела иногда теряется индивидуальность. Важно не просто быть эффектной, а узнаваемой. И вот парадокс, когда артистка выбирает более простые, «не сценические» вещи: будь то джинсы, карго или простая футболка, в ней проявляется особый шарм и стиль, который действительно цепляет. Это доказывает, что ее потенциал гораздо шире. В целом чувствуется, что девушке интересна мода, недавно Люся посетила показ Roberto Cavalli на Неделе моды в Милане, у нее много брендовых интересных вещей. Но, как часто бывает, одного владения вещами мало, нужна и общая концепция. Возможно, в следующий раз она удивит нас не только открытой спиной, но и свежим модным прочтением», — резюмировала стилист.