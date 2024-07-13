«Люся очень любила»: что связывало Людмилу Гурченко с Александром Ширвиндтом

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер в марте 2024 года после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. Долгие годы его связывали близкие отношения с Людмилой Гурченко. Ходили слухи и о романе знаменитостей. Бывший муж актрисы, музыкант Константин Купервейс рассказал, что на самом деле происходило между Гурченко и Ширвиндтом.

Как пояснил Купервейс, Гурченко любила Ширвиндта, но только как друга. Все слухи о романе артистов не соответствуют правде.

«Люся очень любила Ширвиндта, но разговоры о том, что у них были любовные отношения — глупость. Будь у них хоть даже маломальский намёк на роман, она бы от меня ушла», — рассказал музыкант в разговоре с порталом PROZVEZD.

По словам музыканта, его супруга сразу же уходила от прежнего мужчины, как только у нее с кем-то начинались серьезные отношения — это было жизненным кредом Гурченко. Он отметил, что Людмиле приписывали романы со многими, хоть и это было неправдой. Купервейсу даже поступали звонки о том, что его жена находится с другим, но и они оказались ложными.

Артистка была замужем пять раз. Ее первым супругом был кинорежиссёр, сценарист и актёр Василий Ордынский, брак с которым продлился всего два года. Во второй раз кинозвезда связала себя узами брака со сценаристом и историком Борисом Андроникашвили, которому родила единственного ребенка — дочь Марию. После она была замужем за актером Александром Фадеевым и певцом Иосифом Кобзоном. После она прожила 18 лет с Александром Купервейсом, а последним ее избранником стал кинопродюсер Сергей Сенин.

Ранее актриса Екатерина Волкова надела платье Людмилы Гурченко на дорожку кинофестиваля.