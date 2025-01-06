Люся Чеботина заявила Киркорову, что готова выйти замуж к 30 годам. Об этом сообщает HELLO!.

Филипп Киркоров побеседовал с певицей Люсей Чеботиной о творчестве, карьере и личной жизни. Исполнитель спросил у коллеги, почему она до сих пор не устроила личную жизнь после расставания с ЮрКиссом.

«У меня очередь известных и богатых личностей, которые мечтают с тобой познакомиться. Но все мои предложения ты отшиваешь, говоришь, что тебе не нужны эти мужики: „Сама себе все куплю, сама себе все найду, сама себя обеспечу“», — рассказал Киркоров.

На это Чеботина заявила, что сейчас ставит на первое место карьеру, а не личную жизнь.

«Если ты женился в 27… То, судя по тому, что я чуть-чуть отстаю от твоих сценарных событий, я выйду замуж к 30», — посмеялась певица.

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