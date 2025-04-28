Люся Чеботина высказалась о связи со взрослыми мужчинами

Певица Люся Чеботина возмутилась, что ей приписывают романы со взрослыми мужчинами. Об этом сообщает Super.ru.

В конце апреля певица отметила 28-летие. На торжестве Люси были и сотрудники СМИ. Выйдя к прессе, певица заговорила об отношении к хейту. По словам знаменитости, про нее ежедневно пишут фейки, а также приписывают романы со взрослыми мужчинами. Чеботина опровергла подобные разговоры и заявила, что ее действительно балуют дорогими вещами, но их дарят близкие друзья.

«Они меня балуют. Балуют так красиво, что можно подумать, что я замужем просто за каким-то невероятным мужчиной. Но меня балуют, в частности, друзья», — пояснила она.

Артистка пожелала всем хейтерам счастливой жизни. По словам Люси, у нее нет времени на злобу: она принимает всех такими, какие они есть.

«Буллят периодически за такие вещи... Я даже подумать не могла, что кто-то может считать, что это правда. Я желаю людям, которые создают фейки и занимаются травлей, быть счастливыми, потому что такие инфоповоды, которые они создают, не от счастливой судьбы», — резюмировала певица.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Чеботина талантливая и «отличается вкусом на сцене». Подробности читайте в этой новости.