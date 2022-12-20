Люся Чеботина стала жертвой домогательств со стороны поклонников

Певица Люся Чеботина сейчас стремительно набирает популярность. Молодая артистка после выхода песни «Солнце Монако» стала известна на всю страну, и у нее появились миллионы поклонников. Но девушка этому не всегда рада. По словам Люси, фанаты часто переходят границы и ведут себя вопиющим образом.

В шоу Стаса Ярушина «MUZLOFT» Чеботина рассказала о нескольких случая, когда она становилась жертвой домогательств со стороны поклонников. С эффектной, да еще и известной блондинкой мечтают познакомиться многие молодые люди, но часто ведут себя при этом неподобающе. Однажды певица заказывала пиццу на фуд-корте в торговом центре, когда к ней подошел парень и начал разговор. Артистка заметила, что в это время их беседу снимал его друг, который делал вид, что ее не узнал. «Потом они выложили ролик, будто я с этим парнем на свидании. Да, конечно, залетела в фурд-корт на свидание! Мне кажется, это самое странное место для этого», - призналась Чеботина.

Также часто поклонники переходят ее личные границы, стараясь потрогать своего кумира. Люся рассказала, что парни-фанаты при совместных фотографиях с ней кладут ей руку на бедро. А когда она просит поднять ее выше, они перекладывают на талию. Но по мнению певицы, это тоже ненормально. Она не любит подобное и надеется, что поклонники когда-нибудь это поймут.

Ранее стало известно, что Люся Чеботина чуть не разбилась на сцене во время выступления.