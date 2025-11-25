Люся Чеботина сравнила себя с «корпоративной певицей» из-за неудобного платья

Артистка Люся Чеботина пожаловалась на неудобный наряд во время выступления. Исполнительница хита «Солнце Монако» заявила, что чувствует себя в нем не звездой, а «корпоративной певицей».

Как пишет mk.ru, Люся выступала в белой рубашке и черном кожаном платье длины мини. Однако в течение всей песни было заметно, что артистке неудобно в этом образе — Люся постоянно одергивала и пыталась опустить слишком короткую юбку с разрезом.

Затем Чеботина объявила, что в таком наряде чувствовала себя не звездой, а «корпоративной певицей». Помимо этого, артистка посоветовала коллегам тщательнее подбирать сценические костюмы, поскольку в подобных платьях некомфортно выступать и практически невозможно выступать.

