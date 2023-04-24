Люся Чеботина рассказала о бедном детстве: «Раздавала листовки. Мне было безумно стыдно»

Сегодня Люся Чеботина одна из самых востребованных и успешных молодых артисток на отечественной эстраде. Певица долгое время пыталась добиться славы, участвуя в различных телевизионных проектах, однако популярность ей принесла лишь одна песня под названием «Солнце Монако», которая до сих пор является хитом.

После выхода трека о таланте Люси узнали все. Подметил его и Филипп Киркоров. Раньше исполнитель только расхваливал Чеботину в различных шоу, а теперь решился записать с ней совместную композицию. Ее артисты анонсировали на праздновании 30-летия «Авторадио». Люся призналась, что с детства мечтала спеть с «королем», и ее желание спустя годы, наконец, осуществилось.

«Филипп думал о совместном треке, но не было песни. А когда она родилась, я предложила ее Филиппу, и он сказал, что ему очень нравится эта идея. Она настолько жизненная. Песня о том, что настоящего мужчину встретить довольно тяжело. И сейчас девочки общаются в основном с «рыцарями на белом коне», от которых толку ноль, потому что из принцессы королеву может сделать только король», - поделилась Люся в беседе с журналистами.

Также певица рассказала, какого ей было работать с Киркоровым. По ее словам, вокруг Филиппа действительно ходит много слухов, что он капризный, неприятный, избалованный, но на самом деле ничего из этого она не заметила. Чеботина призналась, что все было максимально комфортно.

«Это все миф. Если Филипп как-то не так себя повел, то эти люди его реально выбесили. Такого душевного человека еще нужно поискать. Насколько он добрый, отзывчивый, работоспособный. На съемках клипа у него была температура 38, а он работал. Я была в шоке», - призналась артистка.

Однако «королевой» Люся стала не сразу. До того, как стать успешной, певица прошла через многие испытания. Она рассказала, что протоптанная дорожка к славе – это точно не ее история. Как и многие, она трудилась на низкооплачиваемых работах, потому что просто нужны были деньги. В детстве их семья переживала не самый лучший период, когда приходилось много экономить и зарабатывать всем, чтобы как-то справляться.

«У нас не было финансов. У мамы была черная полоса в работе и в жизни. Были действительно тяжелые времена, приходилось выкручиваться. Сестра работала менеджером в ресторане, а я раздавала листовки. Куда меня брали – туда и шла. Мне было безумно стыдно, что кто-то зайдет в торговый центр и увидит меня», - поделилась Люся Чеботина.

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