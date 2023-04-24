Валерия в блестящем корсете, Лолита в свитере на корточках: звезды поздравили «Авторадио» с 30-летием
В 2023 году «Авторадио» празднует юбилей – 30 лет в эфире. Это событие радиостанция отметила с размахом, устроив грандиозное шоу в Crocus City Hall с участием звезд первой величины. Свои главные хиты на сцене в этот день исполнили Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Лолита, Ева Польна, Валерия, Юлианна Караулова, Ёлка, SHAMAN и многие другие.
Перед началом концерта представители отечественной эстрады успели покрасоваться нарядами на красной дорожке. Правда, поговорить с журналистами решились не все. Так, Валерия согласилась на интервью только после того, как сменила свой повседневный образ на сверкающий корсет из пайеток. При этом от певицы не отходил супруг Иосиф Пригожин, фотографируя ее с разных ракурсов. Отметим, что музыкальный продюсер был без парика, в котором совсем недавно предстал на съемках шоу «Звезды сошлись». Так что, по всей видимости, менять имидж он все-таки не собирается.
Фурор произвела и Лолита, появившаяся не в вечернем платье, а в ярком желтом свитере. Как призналась артистка, такой наряд она выбрала неслучайно, так как именно так она часто и оказывается в машине, где и слушает «Авторадио». Исполнительница активно позировала фотографам, даже присаживалась на корточки для эффектных снимков. Однако выступала перед зрителями Милявская не в удобном луке, а в экстремальном мини. Все-таки комфорт важен, но красота, как говорится, превыше всего.
Удивил поклонников и выход в свет Евы Польны. Певица долгое время не появлялась перед публикой, поэтому ее встречали в зале достаточно восторженно. Для редкого светского вечера она выбрала брючный костюм в полоску и светлую сверкающую шляпу.
Также отметился на красной дорожке обновленный Филипп Киркоров. В светлых джинсах, пиджаке с шипами, берете и очках - исполнитель не отказывался от вопросов журналистов, правда, не все пришлись ему по душе. Например, про свою новую прическу он говорить категорически отказался, даже огрызнувшись на корреспондента. «В смысле что с прической? А что у тебя с прической», - заявил артист.
Под стать «королю» в этот вечер была и его «королева» Люся Чеботина, которая недавно анонсировала выход совместного трека. Как и обычно, певица поразила поклонников чувством стиля, выбрав сверкающее платье в пол с оголенной спиной и глубоким декольте. При этом появилась Люся на публике вновь одна, а говорила она в основном только о Филиппе, а не о своем бойфренде. Отметим, что образ, по признанию Чеботиной, ей подбирал стилист Киркорова. И стоит он весьма недешево. Одни только украшения обошлись в пять миллионов рублей.
Эффектными украшениями похвасталась и Юлианна Караулова. Правда, о том, сколько они стоят, и кто их подарил, она говорить не стала. «Главное, красиво», - заявила певица. Однако кольца с большими камнями были лишь дополнением к черному платью длины макси и красному пиджаку с декором в виде черных цветов.