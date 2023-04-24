Валерия в блестящем корсете, Лолита в свитере на корточках: звезды поздравили «Авторадио» с 30-летием

В 2023 году «Авторадио» празднует юбилей – 30 лет в эфире. Это событие радиостанция отметила с размахом, устроив грандиозное шоу в Crocus City Hall с участием звезд первой величины. Свои главные хиты на сцене в этот день исполнили Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Лолита, Ева Польна, Валерия, Юлианна Караулова, Ёлка, SHAMAN и многие другие.

Перед началом концерта представители отечественной эстрады успели покрасоваться нарядами на красной дорожке. Правда, поговорить с журналистами решились не все. Так, Валерия согласилась на интервью только после того, как сменила свой повседневный образ на сверкающий корсет из пайеток. При этом от певицы не отходил супруг Иосиф Пригожин, фотографируя ее с разных ракурсов. Отметим, что музыкальный продюсер был без парика, в котором совсем недавно предстал на съемках шоу «Звезды сошлись». Так что, по всей видимости, менять имидж он все-таки не собирается.