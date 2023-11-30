Люся Чеботина рассказала, что не знает, сколько зарабатывает в месяц

Певица Люся Чеботина рассказала, что за ее заработком следит мать, об этом она призналась в подкасте «Ниче святого» от Hifi-стриминга Звук.

Сегодня Люся Чеботина одна из самых узнаваемых молодых артисток российской эстрады. Нетрудно догадаться, что ее популярность приносит певице неплохой заработок. Однако сама Чеботина призналась, что не знает о том, сколько денег она получает.

«Мои финансы контролирует моя мама - мой директор. Я, например, в какие-то моменты даже не знаю, сколько я зарабатываю. Потому что это в какой-то момент может снести голову. Все вопросы финансов, налоговой – лежат на маме», – объяснила она.

При этом Чеботна рассказала, что знает цену деньгам. Она вспомнила о том, как раньше работала в караоке.

«Помню, с каким трудом зарабатывались полторы тысячи рублей, и это были прямо хорошие деньги. Я помню бессонные ночи в караоке, когда я пропевала бэки и возвращалась домой в шесть утра или вовсе шла на пары», – добавила она.

Ранее мы писали о том, что певица Люся Чеботина после обвинений заявила, что не увеличивала губы.