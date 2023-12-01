Люся Чеботина прокомментировала новости о расставании с Юркиссом

Певица Люся Чеботина прокомментировала слухи о разрыве отношений с коллегой Юркиссом и намекнула, что они не имеют ничего общего с правдой. Более подробно раскрывать эту тему артистка не стала, но рассказала, откуда, по ее мнению, появляются подобные сплетни.

Разговоры о том, что одна из самых красивых пар шоу-бизнеса распалась, ходят давно. При этом причины озвучивались самые разные: от звездной болезни до несовпадения интересов. Однако, как выяснилось, на самом деле влюбленные не расставались. Об этом сообщила сама Люся во время записи подкаста «Ниче Святого».

По признанию певицы, она видела все эти новости про ее личную жизнь, и она считает, что подобные статьи изначально были написаны за деньги.

«У нас такая ситуация, которую я бы не хотела рассказывать — это мое личное. Есть какой-то дым… Я вижу, как кому-то очень сильно мы не нравимся. Есть люди, которым лично я не нравлюсь», - поделилась Чеботина.

Отметим, что история отношения у Люси и Юркисса в принципе непростая. Сначала они вовсе скрывали свою связь, затем говорили, что просто дружат, после стали появляться вместе на мероприятиях и делать намеки о романе. Поэтому неудивительно, что вокруг этой звездной пары ходит большое количество слухов.

Ранее Люся Чеботина рассказала, что за ее заработком следит мать.