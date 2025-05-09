Люся Чеботина отказалась быть матерью ребенка Филиппа Киркорова. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Люся Чеботина в блоге прокомментировала слухи о том, что откажется от помощи Филиппа Киркорова, если будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение».

По словам знаменитости, она наоборот, попросит совета у поп-короля, так как у него большой опыт.

«Если бы мне выпал шанс представлять нашу страну на международном конкурсе, первый, к кому бы я пошла за советом, это был бы Филипп», — заверила она.

Кроме того, певица опровергла роман с певцом, о котором также ходили слухи.

«Филипп мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт. Мы не планируем заводить с ним ребенка, как об этом говорят», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Люся Чеботина высказалась о связи со взрослыми мужчинами.