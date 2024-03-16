Люся Чеботина изменилась до неузнаваемости и заявила, что «ни разу в жизни ничего себе в лицо не колола»

Певица Люся Чеботина посетила светское мероприятие и поразила присутствовавших кардинальной сменой имиджа. Артистка максимально подчеркнула стройную талию и изменила природный карий цвет глаз на голубой при помощи линз.

При этом в разговоре с Kp.ru Люся заверила, что никогда «ничего себе в лицо не колола».

«Мне честно говоря, даже как-то страшно думать об этом. Я знаю много историй, когда девчонки что-то себе делали из косметических процедур и получали большие проблемы… Во-первых, я боюсь, потому что могут быть серьезные последствия. Во-вторых, я считаю, что все, что создал Бог, прекрасно и, если только что-то делать, то поддерживать то, что дано природой», - разоткровенничалась исполнительница хита «Солнце Монако».

Вместе с тем, Чеботина не стала отрицать, что обладательницы больших носов имеют право обратиться к пластическому хирургу, чтобы избавиться от неуверенности в себе.

Она подчеркнула, что как и многие девочки неоднократно мечтала о губах Анджелины Джоли и глазах Меган фокс.

«Каждая девчонка мечтает быть номер один. Все хотят, чтобы все парни смотрели на них и сворачивали головы. Но, как показал мой опыт, дело не в носе, не в губах и даже не в шевелюре. Дело во взгляде. Когда девушка чувствует себя уверенно, когда девушка себя любит и ценит, то парни оборачиваются и восхищаются, потому что ее красота исходит изнутри», - сказала Люся.

Ранее Люся Чеботина заявила, что в отечественном шоу-бизнесе за последние несколько лет произошли глобальные изменения. Артистка отметила, что появились новые музыканты, но своей главной соперницей назвала поющую телеведущую Ольгу Бузову.